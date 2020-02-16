Интернет в частный дом в Орле ✓

3G-4G Антенны Антэкс

3G-4G Антенны Kroks

Трудно представить современного человека неподключенного к Интернету. Но для людей, проживающих в, подключиться к всемирной сети проблематично т.к. Интернет-провайдерам не выгодно протягивать дорогостоящие кабели для 3-5 новых клиентов. Антенный Маркет готов подключить

Требуется Интернет с большой скоростью в доме в деревне или для коттеджа вне территории города ?

Значит Вы находитесь на верной странице!

Антенный Маркет не только реализует оборудование для Интернета, такого как (антенны, роутеры, пигтейлы) !

Мы предлагаем своим клиентам качественную установку с грамотной настройкой Интернета в частных домах.

Почему мы так уверенно говорим о наших услугах ?

Монтажники, настройщики компании не одну пятилетку работают с беспроводным подключением и имеют подтверждённую квалификацию.



Обращайтесь к нам и мы подключим Ваш загородный дом — коттедж к всемирной сети всего за 2500 рублей. С абонентской платой 450р. в месяц.

Интернет Антенна Agata

3G-4G Антенна Zeta

Интернет Антенна Kroks

3G-4G Антенна КР14-2050

Интернет Модем Huawei

WIFI-4G Антенна Kroks

KROKS RK2100-50 усиление Интернет

UMO-3F MIMO 2x2 облучатель

Широкополосный облучатель MIMO

Интернет антенна Agata F

Купить высокоскоростной Интернет в частный дом

можно в салоне Антенный Маркет по адресу ул. Гагарина д.1 - напротив Белвеста.

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