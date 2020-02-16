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Настоящее народное цифровое телевидение

Триколор тв - только лучшие каналы2

Настоящее народное цифровое телевидение

Триколор тв - только лучшие каналы3

Настоящее народное цифровое телевидение

Триколор тв - только лучшие каналы4

Настоящее народное цифровое телевидение

Триколор тв - только лучшие каналы5

Настоящее народное цифровое телевидение

Интернет в частный дом в Орле ✓

Трудно представить современного человека неподключенного к Интернету. Но для людей, проживающих в частных домах, подключиться к всемирной сети проблематично т.к. Интернет-провайдерам не выгодно протягивать дорогостоящие кабели для 3-5 новых клиентов. Антенный Маркет готов подключить Интернет в частный дом !

Оборудование для подключения Интернет

3G-4G Антенны Антэкс
3G-4G Антенны Kroks
Антенная для домашнего интернета Интернет антенны Kroks


Установка - настройка телевидения и Интернета за городом

Требуется Интернет с большой скоростью в доме в деревне или для коттеджа вне территории города ?
Значит Вы находитесь на верной странице!
Антенный Маркет не только реализует оборудование для Интернета, такого как (антенны, роутеры, пигтейлы) !
Мы предлагаем своим клиентам качественную установку с грамотной настройкой Интернета в частных домах.
Почему мы так уверенно говорим о наших услугах ?
Монтажники, настройщики компании не одну пятилетку работают с беспроводным подключением и имеют подтверждённую квалификацию.

Обращайтесь к нам и мы подключим Ваш загородный дом — коттедж к всемирной сети всего за 2500 рублей. С абонентской платой 450р. в месяц.

Товары для подключения и настройки домашнего Интернета

 
Интернет Антенна Agata
3G-4G Антенна Zeta
Домашний интернет AGATA F (75 Ом)   широкополосная интернет антенна 2G/3G/4G/WIFI.
Интернет Антенна Kroks
3G-4G Антенна КР14-2050
Домашний интернет Kroks WiFi/4G   Kroks КР14-2050.
Интернет Модем Huawei
WIFI-4G Антенна Kroks
Домашний интернет 4G LTE Билайн  Kroks КР14-2050.
KROKS RK2100-50 усиление Интернет
UMO-3F MIMO 2x2 облучатель
KROKS RK2100-50   Kroks КР14-2050.
Широкополосный облучатель MIMO
Интернет антенна Agata F
Репитер HPC-W27N   Kroks КР14-2050.

Купить высокоскоростной Интернет в частный дом
можно в салоне Антенный Маркет по адресу ул. Гагарина д.1 - напротив Белвеста.
Подробная контактная информация салона ТУТ

 Заказать установку по телефону 

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Интернет в частный дом

Антенна беспроводного интернета на дачу
Интернет для частного дома без кабелей от Антенного Маркета с установкой и настройкой. Подключим ваш частный дом к сети Интернет с гарантией.
94 2500 руб. 10000 руб. Уже в продаже
Отзыв о продукте Евгений Купил оборудование для интернета в частный дом и тут-же заказал его монтаж и настройку. Качество товара и работ по подключению интернета на высоте.

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