Смарт ТВ приставки Андроид в Орле

Смарт ТВ приставки INVIN с гарантией производителя

Антенный Маркет предлагает своим клиентам новый полезный товар—это Smart TV приставки компании-производителя INVIN.

Возникнет вопрос. Зачем нужно это устройство ? Мы ответим почему стоит купить приставку Смарт ТВ в Орле от компании INVIN.



Данная приставка для телевизоров превратит его в реальный компьютер, не занимая много места, как это требуется при расположении обычного ПК на столе.

Экономия места не является единственным плюсом приставки INVIN. С её помощью появляется возможность подключения к Интернету, серфинг сайтов, общение в соцсетях.



Помимо перечисленных выше плюсов, Смарт ТВ приставка поддерживает использование огромное количество приложений для мобильной операционной системы Android.

В Антенном Маркете можно не только купить смарт приставку Андроид, но и заказать её !

Список Смарт ТВ приставок в наличии:



Invin X2 ←Подробно

































Invin KM6 ←Подробно





























Invin m8s ←Подробно



















Invin X96 ←Подробно

































Invin W95 ←Подробно



































Invin IPC-002 ←Подробно

































Invin М8S Plus T2 ←Подробно

































Invin W6 ←Подробно























Купить и заказать Смарт ТВ приставку для любого телевизора Вы сможете в салоне Антенный Маркет на улице Гагарина 1 напротив Белвест.

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По какой причине выгодно приобретать спутниковое телевидение Триколор в Орле, а так же спутниковые антенны, спутниковые ресиверы и цифровые приставки для просмотра цифрового телевидения Триколор в Орле и в Москве именно у нас ? Этих причин всего три, но они убедят вас.

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3. Довольно совершить всего-лишь один телефонный звонок в Орле или телефонный звонок в Москве и желаемый комплект спутникового телевидения Триколор в HD или SD формате, или же цифровая приставка для просмотра цифрового HD телевидения в Орле, можно считать, уже у вас дома!

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Антенный маркет также является официальным сервисным центром и предоставляет высококачественные услуги по ремонту приемников-ресиверов компании Триколор в Орле и Орловской области по гарантии и после окончания срока гарантии.









Профессиональный ремонт в короткие сроки

Гарантия на все работы и запчасти от производителя

Диагностика сразу при обращении

Все запчасти легальные и всегда в наличии

Оповещаем заказчика об окончании работы

Гарантийный ремонт ресиверов Триколор в Орле







Гарантийный и постгарантийный ремонт ресиверов Триколор производится легально с выдачей гарантии от производителя все виды работ и оборудование

При гарантийном ремонте все работы производятся бесплатно.

Постгарантийный ремонт - ремонт по окончании срока гарантии платный, но также используются только легальные - сертифицированные компоненты оборудования и выдается гарантия от производителя.



Внимание !

Сервисный центр Триколор в Орле и Орловской области компании Антенный маркет даёт гарантии на любые ремонтные работы и запчасти! Не нужно больше обращаться к "левым" мастерским с "липовыми" лицензиями и неграмотными мастерами.

Всего-лишь принесите нам Ваш сломанный ресивер и получите:

Быструю профессиональную диагностику Легальные - сертифицированные запасные части от производителя Небольшие сроки ремонта Низкие цены на всё !



Новое оборудование для просмотра Триколор ТВ и прослушивания музыки







Телефон для заявок на подключение, установку, ремонт и обмен Триколор в Орле

Телефон поддержки абонентов

Телефон для заявок на установку и подлючение спутникового ТВ в Москве

Обратите внимание на новый выгодный пакет услуг от Триколор "Единый" !

Так же можно сделать заказ по электронной почте