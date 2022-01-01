Смарт ТВ приставки Андроид в Орле
Смарт ТВ приставки INVIN с гарантией производителя
Антенный Маркет предлагает своим клиентам новый полезный товар—это Smart TV приставки компании-производителя INVIN.
Возникнет вопрос. Зачем нужно это устройство ? Мы ответим почему стоит купить приставку Смарт ТВ в Орле от компании INVIN.
Данная приставка для телевизоров превратит его в реальный компьютер, не занимая много места, как это требуется при расположении обычного ПК на столе.
Экономия места не является единственным плюсом приставки INVIN. С её помощью появляется возможность подключения к Интернету, серфинг сайтов, общение в соцсетях.
Помимо перечисленных выше плюсов, Смарт ТВ приставка поддерживает использование огромное количество приложений для мобильной операционной системы Android.
В Антенном Маркете можно не только купить смарт приставку Андроид, но и заказать её !
Список Смарт ТВ приставок в наличии:
Invin X2 ←Подробно
Invin KM6 ←Подробно
Invin m8s ←Подробно
Invin X96 ←Подробно
Invin W95 ←Подробно
Invin IPC-002 ←Подробно
Invin М8S Plus T2 ←Подробно
Invin W6 ←Подробно
Купить и заказать Смарт ТВ приставку для любого телевизора Вы сможете в салоне Антенный Маркет на улице Гагарина 1 напротив Белвест.
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По какой причине выгодно приобретать спутниковое телевидение Триколор в Орле, а так же спутниковые антенны, спутниковые ресиверы и цифровые приставки для просмотра цифрового телевидения Триколор в Орле и в Москве именно у нас ? Этих причин всего три, но они убедят вас.Незабывайте просмотривать ! Там вы всегда найдете что то интересное для себя.
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Наше расположение на карте
Антенный маркет также является официальным сервисным центром и предоставляет высококачественные услуги по ремонту приемников-ресиверов компании Триколор в Орле и Орловской области по гарантии и после окончания срока гарантии.
- Профессиональный ремонт в короткие сроки
- Гарантия на все работы и запчасти от производителя
- Диагностика сразу при обращении
- Все запчасти легальные и всегда в наличии
- Оповещаем заказчика об окончании работы
Гарантийный ремонт ресиверов Триколор в Орле
Гарантийный и постгарантийный ремонт ресиверов Триколор производится легально с выдачей гарантии от производителя все виды работ и оборудование
При гарантийном ремонте все работы производятся бесплатно.
Постгарантийный ремонт - ремонт по окончании срока гарантии платный, но также используются только легальные - сертифицированные компоненты оборудования и выдается гарантия от производителя.
Внимание !
Сервисный центр Триколор в Орле и Орловской области компании Антенный маркет даёт гарантии на любые ремонтные работы и запчасти! Не нужно больше обращаться к "левым" мастерским с "липовыми" лицензиями и неграмотными мастерами.
Всего-лишь принесите нам Ваш сломанный ресивер и получите:
- Быструю профессиональную диагностику
- Легальные - сертифицированные запасные части от производителя
- Небольшие сроки ремонта
- Низкие цены на всё !
Новое оборудование для просмотра Триколор ТВ и прослушивания музыки
Телефон для заявок на подключение, установку, ремонт и обмен Триколор в Орле
Телефон поддержки абонентов
Телефон для заявок на установку и подлючение спутникового ТВ в Москве
Обратите внимание на новый выгодный пакет услуг от Триколор "Единый" !
Так же можно сделать заказ по электронной почте
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